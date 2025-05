Oggi arriva il ministro. Valditara

Arriva oggi il Romagna il tour del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, Valditara sarà alle 10.45 alla ‘Job Industrial Academy’ in via Vittorio Emanuele Orlando 4 a Ravenna. Successivamente (verso le ore 12) sarà in visita all’Istituto comprensivo del Mare plesso ’E.Mattei” (via IV Novembre 86) a Marina di Ravenna. Alle 14.30, infine, è previsto un incontro presso il comitato elettorale Ancisi Sindaco nella sede di via Rasponi, 4 a Ravenna.