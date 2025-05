Oggi arriva la ’Celebrity’. Lo scalo più numeroso dal 2025: 2100 passeggeri

‘Celebrity Constellation’, nave da crociera di Royal Caribbean, è attesa oggi, alle 5 del mattino al terminal di Porto Corsini. Ripartirà alle 17. A bordo circa 3.050 persone, di cui 2.100 passeggeri e 950 membri di equipaggio.

È lo scalo più numeroso, altri ne seguiranno, da quando a gennaio con ‘Artemis’ è iniziata la stagione 2025. I turisti troveranno il cantiere per la costruzione della nuova stazione marittima: 35 milioni di investimento di Ravenna Civitas Cruise Port, oltre ai 10 milioni dell’Autorità Portuale per il Parco delle Dune.

Lo sbarco avviene come lo scorso anno, ma per lasciare spazio ai lavori e rendere tutto più fruibile l’imbarco è previsto in una nuova tensostruttura collocata in un’area diversa, esattamente di fronte all’ingresso dell’Adriatico Wind Club.

La nuova logistica prevede varie postazioni; sabato restavano da ultimare la cartellonistica e la rampa per l’accesso ai bagni per i disabili, ma domenica questi interventi sono stati portati a termine. È stata recuperata anche una parte del piazzale preesistente per i servizi come taxi e NCC. La ricaduta per il turismo e l’economia del territorio è importante e gli operatori del settore attendono che sia quantificata.

I passeggeri provengono per la maggior parte da Stati Uniti (1.120), Regno Unito (292), Canada (265), Australia (73), Irlanda (63), Messico (46), Nuova Zelanda (21) e a seguire Spagna, Svezia, Belgio, Francia, Germania, Singapore, Malesia, India, Costa Rica, Finlandia, Uruguay, Panama.

La genovese Trumpy Tours ha confermato l’apertura di un ufficio a Ravenna e si occuperà dei trasferimenti richiesti dai passeggeri da e per gli aeroporti di Venezia e Bologna, o da e per Venezia se hanno intenzione di fermarsi a visitarla.

Per alcune compagnie organizza escursioni, prenotazioni di pullman, visite guidate, accompagnatori, ingressi a musei e ristoranti.

Nel 2024 ha gestito circa 7.000 passeggeri al giorno, dando lavoro a circa un centinaio di persone.

Sul futuro del terminal e gli arrivi previsti, notizie ufficiose confermano che "per qualche anno siamo sicuramente tranquilli". Maria Vittoria Venturelli