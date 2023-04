Oggi arriva un nuovo velox sulla Casolana

I proventi delle multe per violazione dei limiti di velocità iscritti a bilancio non più tardi di qualche settimana sono destinati ad aumentare. Anche per effetto del posizionamento di un nuovo velocar sulla Casolana. L’installazione del nuovo dispositivo è infatti prevista per la giornata di oggi, giorno in cui i tecnici della ditta incaricata, come annunciato dall’Unione della Romagna Faentina, posizioneranno sul lato sinistro della strada provinciale 306 poco dopo l’incrocio con la provinciale 66, un nuovo apparecchio velocar che sarà in grado di rilevare la velocità dei mezzi marcianti su entrambe le corsie, da e verso Riolo Terme. I lavori di installazione saranno completati in un’unica giornata e, una volta effettuate le verifiche funzionali, sarà comunicata la data ufficiale di attivazione. "L’installazione di questo dispositivo – spiega il sindaco di Castel Bolognese con delega alla sicurezza per l’Unione della Romagna Faentina, Luca Della Godenza –, è subordinata all’alta velocità con cui i veicoli percorrono quella strada, ed è stato finanziata nel 2022 con risorse proprie dell’ente".

Non si tratta dell’unico velocar presente nel territorio castellano: "Un rilevatore come quello che sarà installato è presente anche sulla SP47 Borello".

La provinciale Casolana è il collegamento che dalla via Emilia, in corrispondenza del comune di Castel Bolognese, arriva fino a Riolo Terme e successivamente a Casola Valsenio. Per questo motivo, oltre alla via Emilia, la Provinciale 306 è uno degli snodi viari più percorsi dai veicoli diretti o provenienti da Castel Bolognese, e purtroppo nell’ultimo decennio la strada è stata teatro di diversi incidenti stradali.

Non a caso all’inizio dell’anno, in occasione della presentazione del bilancio delle attività della polizia Locale della Romagna Faentina, l’assessore alla Sicurezza del comune di Faenza Massimo Bosi aveva annunciato l’imminente completamento dell’iter propedeutico all’installazione del velocar sulla Casolana, rimarcando il fatto che nel corso degli ultimi anni fossero pervenute ai Comuni dell’Unione, da parte dei cittadini, varie richieste per l’installazione di strumenti di controllo della velocità. Richieste che vengono valutate di volta in volta, anche con il coordinamento della Prefettura di Ravenna e delle forze dell’ordine chiamate poi a esprimere il proprio parere nel merito.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità tra le cinque principali cause di incidenti stradali su scala nazionale rientra l’eccessiva velocità. E dati alla mano nella Romagna Faentina da gennaio a dicembre 2022 sono stati quasi 500 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale, di cui 255 con feriti e 6 con esito mortale. Numeri in aumento rispetto al 2021, caratterizzato tuttavia dalla minor circolazione in virtù delle restrizioni pandemiche. Un altro punto riguarda poi i verbali elevati per infrazioni al codice della strada, complessivamente in tutto il territorio 62mila, dei quali una percentuale significativa riconducibile all’articolo 192 del codice della strada, ovvero l’eccesso di velocità. Verbali che nel faentino hanno portato a bilancio circa 3 milioni e mezzo di euro.

Damiano Ventura