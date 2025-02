Oggi conferenza sull’invasione del granchio blu nei nostri mari

Oggi alle 17 seconda lezione del nuovo anno accademico del corso di istruzione superiore dedicato all’Ambiente organizzato dalla Casa Matha. La seconda lezione è dedicata al tema del granchio blu con un incontro dal titolo Italòs: l’invasione del granchio blu. Proiezione del cortometraggio ’Il pescatore, l’alieno, il mare’.

Verranno presentati i risultati del progetto giornalistico ’An alien at my table- Local bottom-up solutions to turn an alien into an ally’ finanziato da National Geographic Society con il programma Storytelling Grant e realizzato da Elisabetta Zavoli, fotografa documentarista italiana e National Geographic Explorer, e dal giornalista scientifico Francesco Martinelli. Il lavoro, durato 14 mesi e terminato a dicembre 2023, ha documentato l’esplosione della popolazione di granchio blu, Callinectes sapidus, i suoi impatti sulla piccola pesca e le possibili soluzioni in tre hot spot del Mediterraneo: Grecia, Croazia e soprattutto Italia, nella zona del Delta del Po, che è stata teatro principale degli eventi del 2023.

Sarà presente Alice Pari della Fondazione Cetacea. A seguire il dibattito moderato da Andrea Vasi, consigliere del parco del Delta. Le lezioni sono a libero accesso in presenza presso la sede di piazza Costa, 3 e attraverso la diretta streaming sul canale Youtube della Casa Matha.