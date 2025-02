Oggi due anticipi. Il Marina a Predappio. Real Fusignano in casa

Doppio anticipo oggi nel girone G di Prima con il fanalino di coda Marina impegnato a Predappio con lo Sporting mentre Carpena-Pianta è lotta per i playoff. Playoff cui punta ancora il Real Fusignano del bomber Marco Nicoletti (13 gol, nella foto) che ospita il Meldola, quinto: neroverdi ora sono settimi e devono recuperare terreno. La promozione sembra ormai un affare privato tra le prime quattro: il big match è sicuramente quello di Savarna dove i locali – ora secondi – ospitano il Santa Sofia (quarto) del capocannoniere Karim Campacci, già in gol 20 volte in campionato.

La capolista Bagnacavallo gioca a Fosso Ghiaia in una sfida mai banale. Trasferte impegnative per Only Sport Alfonsine (col San Vittore, 3º) e San Pancrazio, a Modigliana. Infine gara casalinga per il Savio, scivolato in zona playout. Nel girone F, Virtus Faenza in cerca di punti salvezza nello scontro diretto contro la Murri, penultima mentre il Cotignola è impegnato in trasferta a Castel del Rio. Prima Categoria (22ª giornata, ore 14,30). Girone G: Carpena-Pianta, Sp. Predappio-Marina (ore 15). Domani: Fosso Ghiaia-Bagnacavallo (ore 15), Modigliana-S. Pancrazio, Real Fusignano-Meldola, S. Vittore-Only Sport Alfonsine, Savarna-S. Sofia, Savio-Vecchiazzano. Girone F: P. Bubano-Reno Molinella (ore 15). Domani: Basca-Fly, C. del Rio-Cotignola, Dozzese-Savena (Stadio Negrini sintetico, Castenaso), Fontanelice-Libertas, Funo-Fossolo, Pontevecchio-T. Pedagna, Virtus Faenza-Murri.

u.b.