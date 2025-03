Oggi due anticipi. Santagata, match duro. Stella Rossa a Reda

Ultime cinque giornate di campionato – la 17ª si recupera il 13 aprile – in Seconda Categoria con le gare che inizieranno. anche oggi nei due anticipi, alle 15.30. Nel girone M oggi gioca a Santagata la capolista Stella Azzurra Zolino che, con un successo, si avvicinerebbe decisamente alla promozione, visti i 9 punti di vantaggio sul trio composto da Brisighella, Centro Erika e Vis Faventia – del capocannoniere Karasse Kane, 15 gol sul campo – impegnata domani in casa di un Bagnara, guidato da Leonardo Lanzoni (nella foto) in cerca disperata di punti salvezza.

Nel girone N, invece, conclusi i recuperi la Polisportiva 2000 ha 5 punti di vantaggio sulla Stella Rossa Casalborsetti che sarà impegnata in casa della Pro Loco Reda mentre la capolista ospita il Valmontone, ultimo, nel più classico dei testa-coda. Ormai staccate di 11 punti dalla vetta Mezzano e Fiumanese, rispettivamente in campo contro Fornace Zarattini e Porto Fuori (oggi nell’anticipo), sembrano troppo lontane per poter lottare per la promozione diretta.

Il programma di oggi (23ª giornata, ore 15.30). Girone M (oggi): Santagata Sport-St. Azzurra Zolino. Domani: Bagnara-Vis Faventia, Centro Erika-Sesto Imolese, Jcr Juvenilia-Brisighella, Psp Imola-B. Tuliero, Riolese-S. Potito, San Rocco-Sp. Valsanterno. Girone N (oggi): P. Fuori-Fiumanese. Domani: Pol. 2000-Valmontone, Low Street-Gs Romagna, Mezzano-F. Zarattini, P. L. Reda-St. Rossa, P. Marina-Real, Vita-Dep. Roncadello.

u.b.