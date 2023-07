Oggi e domani il Festival del suono buono

Questa sera e domani sera, nel centro storico di Casola Valsenio si svolgerà la terza edizione del ‘Festival del suono buono’ con musica, divertimento e assaggi gastronomici accompagnati dalla birra della valle del Senio. Si inizia oggi alle 17 con Dj Bicio e Natty Dub + Fox. La serata continua presso il palco Saint Gobain - Vetriceramici in Piazza Sasdelli, dove si esibiranno i Forty Winks seguiti dai Bee Bee Sea, a chiudere la serata Barnaba Dj Set con musica fino a notte fonda. Oltre agli artisti sarà presente una mostra "26x33 a Sound Journey" a cura di Dj Malva, con selezioni di vinili. Domani, 8 luglio, sempre dalle 17.00 si esibiranno Unità Viniliche, in memoria del mai dimenticato Gus, seguiti, in piazza Sasdelli da i Banana Joe, i Gazebo Penguins e i Go Dugong. In chiusura dell’evento sarà proposta la musica con DJ Set Buyo. Il Festival è promosso dall’associazione casolana Lega del Suono Buono, nata nel 2021 per "Fare musica nel paese", qualunque genere di musica. Oggi l’associazione conta una quarantina di soci che nell’organizzazione del Festival si avvale della collaborazione della Pro Loco e di altre associazioni casolane: Avis, Misericordia, Hill Party Staff, Carri aps e Arrostigin. Il ricavato sarà destinato alla progettazione di eventi futuri e alla sala prove nel locale ex medie. In occasione del Festival saranno realizzati murales dagli street artist Alberto Casagrande e Beatrice Barros Castro nei portali del Centro polifunzionale ‘I Vecchi Magazzini’.

Beppe Sangiorgi