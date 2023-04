Oggi e domani la mostra mercato

Oggi e domani torna ’Vintage per un giorno’ in centro a Lugo. Attesi due chilometri di banchi con circa 300 espositori da tutta Italia: dall’abbigliamento agli accessori, dal modernariato ai vinili. La sostenibilità è ancora una volta uno dei temi principali degli eventi collaterali: oggi dalle 10 alle 17 infatti si terrà lo Swap Party nel giardino della Rocca a cura dell’associazione ‘Gli Ecocentrici: chiunque potrà portare i suoi capi e scambiarli con altri in esposizione. Oppure si può “saccheggiare” il negozio di A.N.G.E.L.O. con un gioco a tempo che permette d un costo fisso di 15€-25€-35€ di riempire il più possibile una busta di articoli vintage. Le Pescherie della Rocca inoltre ospiteranno oggi la Walk-in Tattoo Convention dove 20 fra i migliori tatuatori del territorio si metteranno a disposizione per una no-stop.