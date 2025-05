Oggi e domani si vota. Dimezzate le richieste per le tessere. La grande incognita astensionismo

Ci siamo: oggi e domani si vota, la città eleggerà il sindaco che la guiderà nei prossimi anni. E la giornata di ieri, in silenzio elettorale, è stata caratterizzata dai preparativi dei seggi nelle scuole del territorio. E non solo, anche alcuni cittadini si sono preparati a esprimere il proprio voto andando a richiedere il duplicato della tessera elettorale che hanno perso o completato. Lo sportello unico polifunzionale di viale Berlinguer 30 ha iniziato a fare gli straordinari sabato scorso, ieri è rimasto aperto dalle 8.30 alle 18 e oggi e domani lo sarà per tutto l’orario delle votazioni: oggi dalle 7 alle 23 (dalle 7 alle 18.30 farà servizio straordinario anche per il rilascio delle carte d’identità) e domani dalle 7 alle 15. In questi giorni è stato possibile richiedere i duplicati delle tessere elettorali anche nelle sedi decentrate, attive anche oggi e domani: in via Massimo D’Azeglio 2 (oggi 8-14, domani 8-13); in via Maggiore 120 e via Aquileia 13 (oggi 8-20); a Sant’Alberto in via Cavedone 37, a Piangipane in piazza XXII Giugno 6, a Roncalceci in via Babini 184 e a Castiglione di Ravenna in via Vittorio Veneto 21 (oggi e domani 8-14); a Mezzano in piazza della Repubblica 10, a San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/a e a Marina di Ravenna in largo Magnavacchi 5 (oggi 8-20, domani 8-14).

Nelle ultime due settimane (il dato è aggiornato alle 14 di ieri) sono stati emessi 885 duplicati delle tessere elettorali, di cui 222 ieri. In particolare proprio nella giornata di ieri sono stati emessi 119 duplicati nella sede centrale di via Berlinguer 30, 20 in Darsena, 17 a Mezzano, 16 in via Maggiore, 15 a San Pietro in Vincoli, 10 a Marina di Ravenna, 7 a Castiglione e in via D’Azeglio, 5 a Sant’Alberto e a Roncalceci e 1 a Piangipane.

Facendo un confronto, nove anni fa nella settimana che precedette le elezioni comunali furono richiesti 1.700 duplicati, di cui 360 l’ultimo giorno. Quest’anno, insomma, nel doppio del tempo (due settimane invece che una) sono state richieste la metà delle tessere: un dato che non fa intendere niente di buono circa l’affluenza.

"Devo ancora decidere chi votare, ma l’ho sempre fatto e lo farò anche questa volta: è un dovere civico – dice Vincenzo Raheli, originario della Puglia ma ravennate da mezzo secolo, che ieri mattina era in via Berlinguer a richiedere il duplicato –. Votare è l’unica possibilità che abbiamo di dire la nostra". Anche Giulia Avanzi, 27 anni, non mancherà alle urne: "Ho smarrito la tessera durante un trasloco. Domani? Mi sono già fatta un’idea, ma vedrò. In generale la cura della città e l’ambiente mi stanno a cuore".

Alessandra Agostini, 42 anni, ha le idee chiare: "Sì, so per chi votare. Mi stanno a cuore l’infanzia e il lavoro, ho letto alcune dichiarazioni sul tema dell’edilizia che non mi sono piaciute. La campagna? Non ho seguito con attenzione, ma ho incontrato uno dei candidati, anche se non mi sono fermata a parlare".

Sara Servadei