Oggi e domani un presidio anti-tagli

"I soliti amministratori approfittano del weekend per dare il via alle motoseghe e iniziare domani con l’abbattimento di due dei pini in viale Romagna". Lo dice il gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”. Nel mirino anche l’agronomo che ha dato un parere pro-abbattimento. "Ma i cittadini, che stanno lottando da quasi un anno per difendere il patrimonio pubblico, la biodiversità e la salute, non ci stanno". Oggi è organizzato un presidio sotto i pini del viale Romagna a Lido di Savio dalle 11 alle 12 e domani dalle 7 alle 10.