Oggi è il trionfo del gospel

Torna oggi per la seconda edizione, a partire dalle 16, nel piazzale della parrocchia Madonna della neve, in zona Malva Nord via delle Rose 38, il Cervia Gospel Festival.

La manifestazione ha come scopo quello di promuovere e diffondere la musica gospel, creando una rete tra cori di tutta Italia.

I sei cori, che parteciperanno alla seconda edizione del festival, provengono da zone diverse dell’Emilia-Romagna

e partecipano all’evento,

uniti dal solo desiderio di condividere il canto e le emozioni con gli altri coristi e con il pubblico.

Oltre ai ’locali’ del Cervia Gospel Soul, organizzatore dell’evento, saranno presenti la Ferrara Gospel Choir Academy (Ferrara), The colours of Freedom (Bagnacavallo), The Marching Saints (San Giorgio di Piano, Bologna, To be choir (Ravenna) e Voices of joy (Faenza).

Ad affiancare il Cervia Gospel Soul, saranno presenti anche altre realtà artistiche cervesi, ovvero il coro ’Ruben’ della scuola ’Rossini’ e le atlete della Scuola Ginnastica Ritmica Cervia. In concomitanza con l’evento si attiverà anche una raccolta fondi per supportare la Missione Diocesana in Perù.

In caso di maltempo, l’evento si trasferirà all’interno dei locali della Parrocchia.

Per ulteriori informazioni, 347-6618979.