Oggi forte vento e mare in burrasca

Protezione civile in stato di allerta, dalla mezzanotte di ieri riunito il Centro operativo comunale. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, con mare in burrasca e forte vento, hanno fatto scattare la situazione di emergenza.

Il Centro operativo comunale è la struttura di cui si avvale il sindaco in qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione e il coordinamento di servizi di soccorso e di assistenza, con lo scopo di avviare le prime azioni di protezione civile e fronteggiare l’emergenza.

Da questa mattina è operativo il monitoraggio di tutto il litorale, con squadre di volontari della protezione civile. Vengono controllate le zone più critiche e, in particolare, i varchi che consentono di passare dall’arenile alle località balneari. Qui, in caso di forte maltempo passa il mare per allagare i centri abitati.

La Capitaneria di Porto di Ravenna ha vietato l’accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani.

Oggi il maltempo si avvertirà anche sui rilievi. Sono previste nevicate sul settore appenninico e collinare centro-orientale sino a quote attorno a 100200 metri e precipitazioni di acqua mista a neve sulle corrispondenti zone di pianura.

Sui rilievi romagnoli le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 30-50 cm, mentre nelle altre zone gli accumuli saranno più modesti. Nelle aree collinari interessate da pioggia o pioggia mista a neve, si potranno verificare localizzati fenomeni franosi.