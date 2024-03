Oggi Gaming Classis al Museo. La rassegna prosegue con Mario Kart

La rassegna Gaming Classis, che vede La Corelli e Fondazione RavennAntica proporre speciali eventi al Museo Classis Ravenna, prosegue oggi con il torneo multiplayer di Mario Kart, un’occasione unica per cimentarsi con uno dei più celebri videogiochi di corsa, parte del leggendario franchise creato da Shigeru Miyamoto, con la colonna sonora – effetti speciali inclusi – eseguita dall’Ensemble La Corelli diretto da Alessandro Ricchi. Le iscrizioni al torneo sono sold out, ma è possibile partecipare come pubblico, supportando il proprio giocatore preferito immersi nelle note della colonna sonora riprodotta dal vivo dall’orchestra.