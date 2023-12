Oggi gospel e pop dei ’To be Choir’

’To Be Choir’: serata tra gospel, pop e brani tradizionali natalizi all’Osteria Passatelli in via Ponte Marino 19, a Ravenna. Si esibiranno Valentina Cortesi - voce solista e direzione, Giovanni Sandrini - chitarra, Enrico Ronzanialpianoforte, Matteo Tiozzo al basso e Gianluca Nannialla batteria. Il quartetto, come detto, spazierà dai brani della tradizionale natalizia, fino al pop e al gospel, mettendo in mostra le proprie qualità musicali.

Per partecipare alla serata è richiesto un contributo musicale di 6 euro. C’è la possibilità di cenare con menù alla carta.

Per informazioni

e prenotazioni contattare il seguente numero di telefono: 0544.215206