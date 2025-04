Oggi gran finale di Omc 2025. In primo piano il porto di Ravenna

Porto di Ravenna come esempio virtuoso di rigenerazione sostenibile e piattaforma energetica integrata. Oggi si chiude Omc Med Energy 2025 con una sessione di lavori dedicata al tema dei porti nella transizione energetica, tema inedito, quanto strategico, nella storia della manifestazione. I porti visti non più come semplici infrastrutture logistiche, ma come protagonisti nella produzione, stoccaggio e distribuzione di energia. In questo senso il Porto di Ravenna sarà al centro dell’attenzione, come esempio virtuoso di rigenerazione sostenibile e piattaforma energetica integrata nel contesto di un evento che sarà l’occasione per conoscere il punto di vista di operatori e Autorità portuali locali e nazionali e approfondire i progetti che stanno delineando una nuova traiettoria capace di unire sviluppo industriale, innovazione e sostenibilità ambientale. Se ne parlerà in particolare nelle due conferenze in programma a partire dalle 9.30.

La prima sarà dedicata all’intermodalità sostenibile fra terra e mare, e sarà divisa in due panel, entrambi moderati dal vicepresidente di Assorisorse, Leonardo Brunori. Nel primo parleranno Alessandro Ferrari di Assoterminal, Alessandro Panaro del Centro Studi Srm, Alessandro Santi, past president di Federagenti, e Luca Sisto di Confitarma. Nel secondo saranno a confronto Stefano Ballista, Ceodi Enlive, Antonio Brunacci di Mercitalia Logistics, Donato Liguori, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e Betty Schiavoni di Alsea.

La seconda conferenza, dalle 11.30 in avanti, punterà sul ruolo dei territori locali nella transizione (con focus su porti, distretti industriali e progetti di decarbonizzazione), sarà moderata da Andrea Bombardi di Rina e vedrà un confronto fra protagonisti di diverse aree portuali italiane: Angelo Aulicino di Alpe Adria, Guido Fabbri dell’Istituto Trasporti e Logistica, Pasqualino Monti dell’Autorità Portuale della Sicilia occidentale, Simone Pacciardi dell’Autorità Portuale della Liguria orientale e Daniele Rossi dell’Autorità Portuale di Ravenna, e il comandante del Porto di Ravenna, Marco Landi. "Ravenna è stata la capitale dell’energia italiana per cinquant’anni, e oggi ha tutte le carte in regola per diventare il punto di svolta per la trasformazione del mondo energetico italiano e del Mediterraneo", ha detto Francesca Zarri, presidente di Omc.

"Abbiamo l’ambizione – ha aggiunto - di essere un esempio per chi ci guarda dalle rive del Mediterraneo: Omc vuol essere una sorta di laboratorio a cielo aperto, che possa essere di ispirazione a tutti i nostri ospiti, basandoci sul fil rouge dell’energia che collega la riva sud del Mediterraneo e il porto di Ravenna, attraverso i progetti industriali e i rapporti creati negli anni con tutti i nostri vicini di casa, grazie ai quali anche l’industria ravennate è riuscita a crescere".

Giorgio Costa