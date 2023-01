Oggi i canti della tradizione yiddish in sala Rubicone

All’interno delle iniziative organizzate in occasione del Giorno della Memoria, oggi alle 16 all’interno della sala Rubicone (in via Evangelisti), si terrà l’iniziativa ’Il canto salverà il mondo’.

Nello specifico verranno eseguiti alcuni canti della tradizione yiddish, a cura della cantante Jean Bennet e del coro Ruben della Scuola di musica G. Rossini di Cervia diretto da Angela Marconi.

La pianista accompagnatrice sarà Barbara Amaduzzi. L’iniziativa odierna è a cura dell’associazione culturale ’Menocchio’ di Cervia.