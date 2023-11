Oggi i funerali di Francesca Goni

Si terranno oggi in Duomo, alle 10.30, i funerali di Francesca Goni. Faentina sotto la Torre nel 2017, Francesca Goni era un volto molto noto in città non solo per il suo passato come dirigente dell’Enel, ma anche per i suoi numerosi incarichi nel mondo dell’associazionismo. Era stata parte dei direttivi di Anpa, Fidapa, Anse e Faenza nel cuore. Stella al merito del lavoro della Repubblica, è deceduta sabato a 76 anni dopo un malore improvviso che l’ha colta in piazza: lascia un marito e un figlio.