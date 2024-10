Oggi i funerali di Germano Ballardini

Oggi, alle 12, si svolgeranno i funerali di Germano Ballardini, da tutti conosciuto come Eros; deceduto domenica scorsa nell’incidente sulla statale Adriatica all’altezza di Fosso Ghiaia. Eros era da tanti apprezzato per il suo amore per la fotografia naturalistica.

Una vita dedicata alla moglie che da anni aveva problemi di salute, anche essa coinvolta nell’incidente e ricoverata in gravissime condizioni al ’Bufalini’. Amante dell’ornitologia, aveva allevato tantissime specie di uccelli (anche rari) nel boschetto adiacente alla sua abitazione. Una vera e propria oasi naturalistica, visitata da tanti appassionati con cui condivideva questo interesse e il suo sapere accumulato negli anni.

Eros era da tanti apprezzato per il suo amore per la fotografia naturalistica, e in tanti Ravennati, pur non conoscendolo direttamente, hanno goduto della bellezza delle foto che pubblicava nelle pagine dedicate (Fotografia Ravennate, Noi amiamo Marina Romea …)

Una persona che nonostante i 76 anni e il compito gravoso di “care giver” della moglie da 50 anni, godeva ancora di buona salute. Lascia moglie, due figli Valentina e Lorenzo e 4 nipoti.