Oggi i funerali di Giuseppe Alpi Da promessa del ciclismo a geometra

Si svolgerà oggi pomeriggio alle 16 il funerale del geometra Giuseppe Alpi, di Russi, scomparso all’età di 60 anni. Era molto noto in città per la sua professione ma anche per la persona che era. Un russiano doc che da giovane aveva la grande passione per la bicicletta, tanto da essere considerato una grande promessa, passione che poi ha preferito abbandonare per dedicarsi allo studio. E dopo gli studi si è fatto strada come geometra cercando di essere di aiuto in modo competente e professionale. Così lo ricordano i suoi colleghi attraverso un manifesto funebre affisso nelle bacheche: "Beppe, una collaborazione durata 40 anni, ti ringraziamo per la tua professionalità, la tua serietà e onestà. Ti ricorderemo sempre per quello che sei stato e che ci hai insegnato. Riccio, Max, Luca e Cristian". Un secondo manifesto ricorda Giuseppe: "Grazie Beppe, per avere sempre allietato i tanti bei momenti trascorsi insieme. La Classe Migliore".

Giuseppe Alpi lascia la mamma Norma, la compagna Giancarla, il figlio Mattia con Elettra e la sorella Miria con Aldo unitamente ai parenti tutti. Il funerale partirà alle 16 dalla casa funeraria Anima Serena di via dei Braccianti 1 per la chiesa Arcipretale. Dopo la messa il corteo proseguirà per il forno crematorio di Ravenna. Le offerte saranno destinate all’Istituto Oncologico Romagnolo.