Oggi i protagonisti sono i sassofoni

Alle 17 di oggi al Museo Nazionale (via San Vitale, Ravenna), in sala della farmacia, ’Living Music. Voices from… flutes’ - Conservatorio Verdi. Domani alle 16.30 in Sala del refettorio concerto jazz in occasione della World Brass Conference - I Edizione 20 – 24 Maggio - Conservatorio Verdi. Ancora: domani alle 17 sempre al Nazionale ci sarà la presentazione del volume “Ricomporre la memoria. Ottant’anni di scavi nella villa romana di Russi: le terme e i pozzi” di Chiara Guarnieri e Giovanna Montevecchi.

Sabato alle 15 alla Villa romana di Russi ’Raccontinvilla - Visita alla Villa romana di Russi’ dedicata al volume “Ricomporre la memoria”. La visita sarà condotta dalla direttrice di sito Federica Timossi.