Oggi il lancio del Panel bridge sul Lamone

Comincerà oggi il vero e proprio lancio del Panel bridge sul Lamone: sul fiume nelle scorse ore ha preso forma il cosiddetto avambecco, la porzione della piattaforma grazie alla quale insomma il ponte Bailey verrà proiettato sopra l’alveo. Occorrerà circa una settimana perché il nuovo ponte tocchi l’argine opposta del Lamone: a quel punto comincerà la seconda fase delle operazioni, quella che prevede i collaudi e la rimozione della piattaforma che al momento sostiene il Bailey. L’infrastruttura temporanea, destinata ad accogliere il traffico fra il centro e il Borgo in direzione ovest-est – inizialmente solo quello a motore, e in un secondo tempo anche quello pedonale e ciclabile, una volta che il Ponte delle Grazie verrà definitivamente chiuso per essere abbattuto e ricostruito – ha per ora visto prendere forma una piccola parte dei 78 metri complessivi che lo comporranno una volta che sarà terminato.

Il ponte slitterà sul Lamone grazie a degli speciali rulli, già visibili nel cantiere di piazza Lanzoni: è lì che la piattaforma fungerà da contrappeso nel momento in cui il ponte verrà lanciato sul Lamone, per evitare che si sbilanci verso il basso. Il Panel bridge infatti non avrà alcun pilone a supportarlo: sarà un ponte a campata unica. L’apertura del ponte al traffico è prevista per la prima decade di aprile, tutto sommato in linea con le previsioni iniziali: fino alla fine dell’anno sarà uno dei due collegamenti fra Borgo e centro in quella parte di città. Per circa metà del 2024 infatti il Ponte delle Grazie dovrebbe tornare ad essere transitabile ai veicoli, in direzione est-ovest, cioè dal Borgo al centro. Dopodiché verrà nuovamente chiuso al traffico per essere abbattuto e ricostruito: solo i piloni rimarranno al loro posto e continueranno a far parte anche della nuova struttura.

Filippo Donati