Oggi il mercato di Campagna amica

Oggi gli agricoltori del Mercato di Campagna Amica Ravenna, in via Canalazzo 59, festeggiano la Pasqua contadina. Dalle 8.30 alle 13 assaggi della colomba della tradizione con grano 100% italiano per tutti i clienti in abbinamento ai vini ravennati delle feste, ma anche suggerimenti e ricette contadine e dalle 10.30 agri-laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni con caccia alle uova, racconti pasquali del mondo rurale e merenda, per il laboratorio gradita la prenotazione sul sito www.kidlights.it