Oggi il torneo di golf. Batani Select Hotels

Oggi al golf Club di Milano Marittima, un campo immerso nella secolare pineta di Milano Marittima, va in scena il Trofeo Batani Select Hotels. Non poteva che essere intitolato al gruppo Batani Select Hotels, catena alberghiera made in Romagna di assoluta eccellenza, questo trofeo, al quale partecipano i migliori golfisti d’Italia. Dopo la prematura scomparsa di Antonio (Tonino) Batani e di Gianni, alla guida di questa eccellenza dell’hotellerie ci sono le sorelle Paola e Cristina Batani, assieme alla mamma, Luciana.