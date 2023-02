Oggi in viale Newton la maratona benefica “Una piega per lo Ior“

Da Imola a Rimini, da Forlì a Ravenna, passando per Lugo e Cesena: sei piazze della Romagna si uniranno idealmente domenica 12 febbraio per far sentire la propria vicinanza alle donne che lottano contro il cancro e che affrontano l’ulteriore carico emotivo della caduta dei capelli. L’evento si intitola “Una Piega per lo IOR”, e andrà a sostegno del crowdfunding dell’Istituto Oncologico Romagnolo “La Mia Mamma è Bellissima”, iniziativa a sua volta pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno il Progetto Margherita. I parrucchieri di Ravenna che partecipano a questa maratona benefica saranno a disposizione dalle 9.30 alle 17 presso la sede Formart di viale Isaac Newton 78, proponendo a chiunque voglia partecipare appunto lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro, che andranno interamente a contribuire alla campagna IOR.