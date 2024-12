Oggi inaugura Ragù. Rosticceria tavola calda

Una nuova inaugurazione in città. Inaugura oggi, dalle 16.30 con un buffet di assaggio aperto a tutti, ’Ragù’, la tavola calda e rosticceria di Gemma Melandri e Stefano Mignani in via Bassano del Grappa 68 dalle ore 16.30. Gemma Melandri ha lavorato in tutta Italia collaborando con importanti chef. Ha lavorato come cuoca per vari anni in un noto ristorante tradizionale di Ravenna. "Abbiamo scelto di aprire la nostra attività qui a Ravenna – raccontano – perché sappiamo che la Romagna è una terra di persone che apprezzano la qualità e il gusto e le tradizioni. Proporremo alla città non solo i piatti classici della cucina romagnola ma anche paste oramai storiche come la spoja lorda.