Oggi incontro con Susanna Basso, traduttrice di Jane Austin

Alle 17.30, nella sala Muratori della Classense, prenderà il via un nuovo ciclo di conferenze dedicato alle donne che traducono scrittrici. Protagoniste degli incontri, ideati e realizzati in collaborazione con La Casa delle Donne di Ravenna, saranno Susanna Basso, Monica Pareschi e Anna Nadotti. Le tre traduttrici condivideranno il loro percorso nella resa in italiano delle opere di Jane Austen (nella foto), Emily Brontë e Rachel Cusk, parlando del loro rapporto con la lingua delle autrici tradotte, delle difficoltà incontrate e del loro lavoro straordinariamente affascinante. Sarà un’occasione per scoprire un nuovo modo di entrare nell’immaginario delle autrici protagoniste degli incontri e riscoprirne le opere. Le conferenze fanno parte del progetto In cerca di guai, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Oggi Susanna Basso parlerà sul tema ‘Jane Austen: tradurre sulla sabbia’. Mercoledì 19 febbraio alle 17.30 Monica Pareschi con ‘Le voci della tempesta: tradurre Emily Brontë’. Infine mercoledì 5 marzo Anna Nadotti e ’Rachel Cusk: tradurre sulla ghiaia’ Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 17.30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense.