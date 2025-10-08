Oggi la consegna del sale al Papa. Per la prima volta a Leone XIV

Oggi il sale di Cervia, come da tradizione, verrà consegnato per la prima volta a papa Leone XIV in occasione dell’udienza plenaria del mercoledì. Il Pontefice riceverà il dono dalle mani dell’assessore alle Tradizioni e Identità Gabriele Armuzzi e di alcuni rappresentanti del gruppo civiltà Salinara, che giungeranno in Vaticano insieme a una folta delegazione, tra cui anche i pellegrini del Cammino del sale.

La consegna del sale alla mensa papale è una tradizione: avveniva in passato quando Cervia omaggiava il Pontefice del sale migliore e del primo salfiore.

Iniziata quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione si fermò nel 1870, in seguito alla breccia di Porta Pia, che interruppe i rapporti tra il Vaticano e il Regno d’Italia. Il rito è ripreso, dopo oltre 130 anni, nel 2003, grazie all’interessamento del cervese monsignor Mario Marini, scomparso nel 2009, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti in Vaticano. A questo rito si sono uniti da alcuni anni anche i pellegrini del Cammino del sale, che rivivono l’antica tradizione che per oltre quattro secoli vide i salinari affrontare un lungo e pericoloso viaggio a dorso di mulo.