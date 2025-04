Oggi la Messa del Crisma. Venerdì la Via Crucis

Oggi l’arcivescovo mons. Ghizzoni celebrerà alle 18.30 in Cattedrale la Messa del Crisma, concelebrata da tutti i presbiteri con il rinnovo delle promesse sacerdotali e con la benedizione e consacrazione degli Olii per i sacramenti. Domani, venerdì e sabato, alle 8, in Cattedrale, è in programma la celebrazione con il popolo dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. Domani, alle 18 mons. Ghizzoni presiederà la Messa “nella Cena del Signore”, nella chiesa di San Francesco, con la lavanda dei piedi. Venerdì, alle 15.30 l’arcivescovo presiederà la liturgia ’nella della Passione del Signore’ con l’adorazione della Croce, nella Concattedrale di Cervia. Per la parrocchia del Duomo, sarà presieduta alle 18 nella chiesa di Sant’Agata da don Arienzo Colombo. Alla sera la Via Crucis cittadina, con partenza alle 20.30 dal Santuario di Santa Maria del Torrione e arrivo del giardino di San Vitale. Sabato, alle 21 mons. Ghizzoni presiederà la Veglia pasquale, con il battesimo di un adulto, domenica celebrerà la messa alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella Concattedrale di Cervia.