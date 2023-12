Oggi la premiazione dei giovani mosaicisti

Alle 15, presso la sala Martini del museo del Mar, si svolgerà la premiazione GAeM-Giovani Artisti e Mosaico 2023, una delle mostre di punta della Biennale di Mosaico Contemporaneo. Nei giorni scorsi sono stati, infatti, assegnati i premi alle opere scelte dalla commissione presieduta da Roberto Cantagalli, direttore del Mar che entreranno a far parte della Collezione di Mosaici Contemporanei del Mar. Nel pomeriggio sarà presentato il catalogo della mostra che documenta anche la novità di questa edizione: una terza sezione, Residenze musive, in collaborazione con GAER Giovani Artisti Emilia Romagna, che ha visto la realizzazione di due interventi, ‘Costruire argini per torcere fiumi’, di Roberta Cacciatore a cura di Ambra d’Atri, in collaborazione con Gruppo Mosaicisti di Marco Santi e 0Pialassa,0 di Rebecca Sforzani a cura di Arianna Maestral, in collaborazione con Koko Mosaico di Arianna Gallo. Verrà presentato anche il catalogo Lato Sensu – Declinazioni del mosaico contemporaneo mostra curata da Sabina Ghinassi, Eleonora Savorelli e Paolo Trioschi allestita durante la Biennale del 2022.