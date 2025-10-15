Oggi l’addio a don Gian Maria. Per quasi quarant’anni anima di S.Lorenzo in Cesarea

Si svolgeranno oggi i funerali di don Gian Maria Orlandini, morto lunedì a 89 anni. Le esequie saranno celebrate alle 11 a San Lorenzo in Cesarea, di cui il sacerdote è stato parroco per quasi 40 anni. dall’arcivescovo mons.Ghizzoni. Poi la salma partirà per essere tumulata nel suo paese di origine.

Nato nel 1936 a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, don Gian Maria è stato ordinato sacerdote nel 1961 a Bergamo, dopo aver frequentato il Seminario detto del Paradiso, che formava sacerdoti disposti a vivere il loro ministero anche fuori dalla diocesi di origine. Don Gian Maria è rimasto incardinato a Bergamo per tutta la vita, ma il suo ministero si è svolto prima a Prato e poi a Ravenna. Infatti per quasi 40 anni, dal 1980 al 2018, è stato parroco di San Lorenzo in Cesarea, poi ha prestato servizio come collaboratore pastorale a San Biagio e, negli ultimi anni della sua vita anche nella parrocchia di San Francesco. È stato anche assistente della consulta delle Aggregazioni laicali e lo era ancora del Gruppo Pro Ammalati di Lebbra.

Con l’aggravarsi di alcune malattie legate all’età, negli ultimi mesi è stato ricoverato prima a Santa Teresa e poi in una struttura per anziani a San Romualdo, fino al decesso, lunedì pomeriggio.