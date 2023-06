Oggi Landini in visita alla Camera del Lavoro, ieri l’assessora regionale nelle scuole

Stamattina alle 10 Maurizio Landini (foto) farà visita alla Camera del lavoro di Faenza, in via Chiarini. La sede, colpita dall’alluvione, da qualche giorno è tornata a ricevere il pubblico, seppure in locali più ristretti. Il segretario generale della Cgil sarà in città per riscontrare i danni alla sede sindacale e denunciare i ritardi del governo.

Ieri invece a fare un sopralluogo è stata l’assessora regionale alla Scuola Paola Salomoni, che è stata a Faenza, a Solarolo e Castel Bolognese per fare il punto con dirigenti scolastici e amministratori locali sulle scuole danneggiate dall’alluvione. La visita è iniziata a Faenza, assieme al sindaco Massimo Isola e alla consigliera regionale Manuela Rontini, dove l’assessora è stata alla scuola dell’infanzia ’Il Girasole’ e alla primaria ’Pirazzini’. Salmoni è poi andata, a Solarolo alle medie ’Ungaretti’ e alla primaria Pezzani, dove ha incontrato il sindaco Stefano Briccolani. Ultima tappa Castel Bolognese, dove il primo cittadino Luca Della Godenza ha accompagnato l’assessora alla primaria ’Bassi e alla scuola dell’infanzia ’Camerini-Tassinari’.