Oggi Lavezzola festeggia È stata fondata 580 anni fa

Non capita a molte località di conoscere la data esatta della loro fondazione, un privilegio che invece può vantare il paese di Lavezzola; tutto questo grazie alla passione che il suo concittadino Fausto Renzi nutre da sempre per la ricerca storica. Un impegno, quello di Renzi, svolto con grande passione e che lo ha portato a dedicare al suo luogo natio il volume ’Dal feudo alla vaporiera- Storia di un villaggio padano: Lavezzola 1443-1889’ (Longo Editore Ravenna, 2003). Una ricerca che si conclude con il principale evento del villaggio lavezzolese nell’’800: l’attivazione della ferrovia nel gennaio 1889, ovvero il suo definitivo ingresso nei tempi moderni e dopo che Lavezzola era stata aggregata nel 1814 al Comune di Conselice. Ed è in questa ricerca che vengono ricostruite le origini di Lavezzola attraverso i suoi atti di Fondazione conservati negli archivi degli Estensi: un processo storico che si svolge a partire dal 1443, anno in cui i Lavezzoli si insediano in questo territorio e che ne assumerà il nome. È la stessa associazione lavezzolese di volontariato ‘La Locomotiva’ a promuovere oggi alle 20,30, nella Casa Comunale l’incontro ’Buon compleanno Lavezzola! - Quando come e perchè è nato il nostro paese” . Una manifestazione, quella che i lavezzolesi dedicano ai 580 anni di vita del paese, che si svolge col Patrocinio del Comune di Conselice e che grazie ad un monologo di Fausto Renzi si addentrerà ‘nei misteri del passato antico e recente’ della comunità lavezzolese.

Renzo Rossi