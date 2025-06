Oggi le Frecce Tricolori. Attese 100mila persone: "Sarà uno sforzo collettivo"

Punta Marina Terme si prepara per la giornata clou del ‘Tricolore Air Show’ – oggi dalle 15.30 alle 18 – con l’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare, al termine del quale il cielo si colorerà di verde, bianco e rosso. Le cosiddette Frecce tricolori. Ieri, le prove generali che hanno attirato sul lido già un buon numero di appassionati. Sul lungomare Colombo sono presenti gli stand espositivi istituzionali e, in viale dei Navigatori, il mercatino dell’artigianato e lo street food, che proseguiranno anche domenica.

"Anche se è stato anticipato a venerdì e sabato per via del referendum, prevediamo una buona affluenza: speriamo di raggiungere le 100 mila persone, compresi i clienti degli stabilimenti balneari. Da quello che sappiamo, le strutture alberghiere hanno prenotazioni nettamente superiori alla media stagionale non solo a Punta Marina, ma anche nelle località limitrofe. È un grande sforzo collettivo e bisogna ringraziare tutti i volontari, a partire dalla Pro Loco che ci supporta per l’aspetto logistico e fornisce i pasti al personale di servizio", spiega Marco Buscaroli, vicepresidente dell’Aeroclub ‘Francesco Baracca’ di Lugo.

All’evento organizzato dal club lughese in collaborazione con Astim e Arco Lavori si esibiranno anche l’elicottero del soccorso aereo H139 del 15° Stormo di Cervia, i velivoli del reparto sperimentale di volo, gli elicotteri A129 ‘Mangusta’ e NH90 dell’Esercito del 7° reggimento Vega di Rimini e quello dei Vigili del Fuoco. Ci sarà anche l’esibizione del ‘We fly team’, pattuglia acrobatica con una parte di piloti disabili.

"È un evento che piace trasversalmente: dagli anziani ai bambini, dai ravennati ai turisti. Ormai questo lo abbiamo imparato dalle edizioni passate e perciò siamo pronti ad accogliere le tante persone che arriveranno – spiega Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna –. Il cuore della manifestazione è negli stabilimenti centrali di Punta Marina, da piazza Saffi a viale delle Sirti, ma sarà ben visibile anche da tutta la località e in parte anche da Marina e Lido Adriano. Nelle ore centrali dell’evento, ci sarà il divieto di balneazione, per il resto spiaggia e mare saranno pienamente fruibili".

Fondamentale, dunque, la gestione del traffico. "Oggi – spiega Andrea Giacomini, comandante della Polizia Locale di Ravenna – ci saranno 135 operatori della Polizia Locale sul campo, coadiuvati da circa 100 volontari. È un grande sforzo dal punto di vista della gestione del traffico, che vedrà il suo culmine al termine dell’evento, momento in cui la gran parte delle persone si metterà in macchina per rientrare. Bisogna aspettarsi un tempo di attesa di circa un’ora, anche se abbiamo promosso l’uso della bicicletta e del parcheggio scambiatore di via Trieste, da cui prendere il navetto per Punta Marina".

Lucia Bonatesta