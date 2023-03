Oggi le poesie in dialetto di Fabbri

Settimana di letture e incontri alla biblioteca Trisi di Lugo. Oggi alle 17.30 in sala Codazzi della biblioteca, secondo appuntamento della rassegna ’Sguardi di donne - un percorso di scrittura al femminile’ con la presentazione del libro di poesie in dialetto romagnolo di Agnese Fabbri ’Stagioni’ (edizioni Interno Libri 2022). Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto romagnolo, ad eccezione del primo componimento di ogni capitolo che è in italiano. Le stagioni descritte da Agnese Fabbri, nativa di Villanova di Bagnacavallo e al suo esordio, manifestano in tempi e luoghi intimi, nei quali la voce narrante via via si mostra, cercando di togliere quanto più di biografico c’è e trasformandolo non in un diario, ma una cronologia delle stagioni e delle ’morte stagioni’ della vita. La presentazione sarà introdotta da Teodorica Angelozzi, con la partecipazione di Giuseppe Bellosi.