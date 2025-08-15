Oggi lo sbarco degli autori

Conto alla rovescia per per festeggiare nel migliore dei modi la 33° edizione della manifestazione estiva ‘Cervia la spiaggia ama il libro’. Volti celebri e illustri chiuderanno l’edizione del 2025 accolti dal pubblico dei lettori e dei turisti che attenderanno l’arrivo delle barche storiche per lo "Sbarco degli Autori". Protagonisti sono Marino Bartoletti, Patrizia Finucci Gallo, Enrico Franceschini, Marina Castelnuovo ‘Liz Taylor’ e Stefano Bon. Per la prima volta nella storia della rassegna il Ferragosto con gli scrittori si svolgerà al tramonto di oggi con l’arrivo degli autori sulle barche storiche ai piedi della Torre San Michele. Lo sbarco è previsto alle 18.15 quando gli autori, come detto, approderanno sotto la Torre San Michele – Piazzale dei Salinari arrivando dal mare sulle antiche imbarcazioni da pesca cervesi della Tenza di Cervia Paolo Puzzarini: Caporale Leone, Maria, Tre Fratelli, Mario Lanza e Delfino. Si proseguirà con lo show oramai consolidato ai Magazzini del Sale insieme agli scrittori.

Come durante tutta la rassegna, saranno presenti le librerie con in vendita i libri di tutta la rassegna mentre gli autori ospiti del Ferragosto si fermeranno con il pubblico per il tradizionale momento del firmacopie. Conducono il talk show i giornalisti de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi e Beppe Boni.