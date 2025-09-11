Oggi l’ultimo saluto a ‘Dule’. Raccolta fondi per le esequie

Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Dusan Arandelovic, per gli amici ‘Dule’, morto sabato scorso a 41 anni in un tragico incidente stradale a Modigliana, sul confine con la provincia di Ravenna. Il corteo partirà alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì con arrivo alla chiesa dell’Osservanza di Brisighella alle 15.30. Dopo la messa la salma verrà sepolta nel cimitero del paese. La famiglia fa sapere che sono gradite opere di bene. Intanto a Brisighella, il paese dove l’uomo viveva da anni, e sul web è partita una raccolta fondi per dare un sostegno concreto alla famiglia per le esequie del 41enne originario dell’Est Europa. La raccolta è stata lanciata nella piattaforma virtuale Gofundme ma, come fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa, "per chi avesse difficoltà con i pagamenti online, è possibile contribuire anche attraverso una raccolta fondi presso il Caffè della Loggia a Brisighella. Inoltre sarà allestito un punto raccolta all’esterno della chiesa il giorno dei funerali".

Dusan, classe 1984, è morto sabato in moto sulla Faentina in un incidente stradale le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Modigliana e di Forlì, vani i soccorsi del 118.

Il 41enne, poco dopo le 15.30, ha perso il controllo del proprio scooter 125 poco oltre il confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì-Cesena, in località Rivatella a Modigliana, dove era diretto, finendo contro un muretto. Fatale l’impatto, nonostante la vittima indossasse un piccolo casco, non integrale. Il centauro, sbalzato di sella, è finito sull’asfalto privo di vita.

Residente a Brisighella da diversi anni, Arandelovic lavorava in un’azienda agricola a Modigliana. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, in particolare sulla pagina Facebook ’Brisighella aperta’, da parte di quanti lo conoscevano o lo avevano anche solo incrociato una volta lungo il loro cammino.