Oggi l’ultimo saluto al 67enne Umberto Foschini

Avranno luogo questa mattina i funerali di Umberto Foschini, il 67enne di Voltana che nel primo pomeriggio di domenica scorsa, a una manciata di chilometri dalla frazione lughese, mentre al volante di una Toyota ‘Yaris’ percorreva via Lunga Inferiore proveniente da via Provinciale Maiano’, giunto all’intersezione con via Traversagno ha abbattuto un segnale stradale finendo in un canale consortile, dove ha perso la vita. Le cause sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Lugo; non è da escludere che all’origine dell’incidente ci sia stato un improvviso malore. Alle 9.30 avverrà la partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo per il cimitero di Chiesanuova di Voltana. Il 67enne lascia due nipoti e altrettanti pronipoti. Eventuali offerte saranno devolute al Gattile di Bizzuno di Lugo. Umberto Foschini risiedeva a Voltana e per oltre 30 anni è stato un apprezzato dipendente, nel reparto ‘prototipi’, della V.F. Venieri Spa di Lugo. L’incrocio che gli è costato la vita è stato teatro in passato di diversi altri incidenti.

lu.sca.