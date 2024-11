Oggi nuove corse verso il cimitero

In occasione della commemorazione dei defunti, sono stati previsti alcuni servizi aggiuntivi di trasporto da Start Romagna nella giornata di oggi.

Per facilitare il raggiungimento del cimitero, Start Romagna ha predisposto, un potenziamento della linea 2. Le corse di collegamento dalla stazione ferroviaria al cimitero comunale, e ritorno, avranno una frequenza di 30 minuti.

La prima corsa in partenza dalla Stazione ferroviaria è in programma alle 7.15, con l’ultima che partirà alle 16.45. Dal cimitero la prima corsa partirà alle 7.30 e l’ultima è in programma alle 17.

Tutti gli orari sono consultabili sul sito web di Start Romagna: www.startromagna.it/infobus/ravenna-servizio-per-cimitero-comunale-1-e-2-novembre/

In una nota, l’amministrazione comunale ricorda che nella giornata di oggi, per raggiungere il cimitero sarà possibile utilizzare la linea feriale 8 (corse ogni 30 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Stazione FS / Cimitero / Enichem.

In tale giornata le fermate di riferimento per il Cimitero sono quelle di via Baiona, presso gli ingressi laterali. Attenzione dunque a queste novità, valide come detto per la giornata odierna, per tutti coloro interessati a raggiungere il cimitero cittadino per portare un saluto ai propri cari defunti. Le informazioni, va ribadito, sono consultabili sul sito ufficiale dell’azienda di trasporto Start Romagna.