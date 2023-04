Oggi pedalata ecologica di 16 chilometri

Il Comune di Cervia, in collaborazione con A.S.D. Aquilotti Cervia, Pubblica Assistenza Città di Cervia, associazione culturale Casa delle Aie Cervia, Coop. Alleanza 3.0 – Cervia e i Consigli di zona di Cervia e Milano Marittima, ha organizzato anche quest’anno lo ’Sciame di biciclette’. L’iniziativa si inserisce nella campagna ’Liberiamo l’aria’ promossa dalla Regione Emilia Romagna. La pedalata in compagnia di circa 16 chilometri, aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta è in programma oggi con ritrovo alle 9 in piazza Garibaldi e partenza alle 9.30. Si prosegue alle 10 con sosta ristoro alla Casa delle Aie, alle 11 visita all’area ’Bunker’ di Milano Marittima e alle 12 arrivo al Centro Visite Saline con ristoro per tutti.