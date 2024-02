Oggi ’Quattro volte Andersen’. Spettacolo per bambini a Russi

Secondo appuntamento al Comunale di Russi con la rassegna Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che invita i bambini a teatro con la “ricetta” del pediatra. Oggi alle 16 va in scena ’Quattro volte Andersen’ della compagnia Drammatico Vegetale. Quella di Hans Christian Andersen è stata una vita spesa a scrivere e raccontare storie, a ritagliare strane e divertenti figurine nella carta, per animare il suo personale, onirico, teatro della vita.

La sua totale dedizione alla scrittura è stata premiata da una popolarità universale, sia tra i piccoli che tra gli adulti.

Drammatico Vegetale omaggia l’autore danese utilizzando proprio gli ingredienti più significativi del suo mondo fantastico per combinarli, per tre volte più una, in differenti maniere all’interno dello spettacolo, dove il linguaggio del teatro di narrazione dialoga con i soggetti di un teatro delle ombre ricavato in un vecchio tamburo, che a sua volta si confonde con quello di marionette tanto amato da Andersen.

Così, nello spettacolo di teatro di figura, le fiabe escono da una scatola di cartone piena di ricordi: un pisello rinsecchito, un vecchio soldatino, la scatola stessa trasformata in teatrino, una forbice e poco altro, e raccontano le loro avventure. Poveri oggetti-ricordo, sufficienti però ad alimentare il racconto de ’La principessa sul pisello’, delle due lumachine de ’La famiglia felice’ e de ’Il soldatino di stagno’. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.