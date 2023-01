Oggi ricorre Sant’Antonio, patrono dei ceramisti Si festeggia l’arrivo di 3 botteghe

Oggi i ceramisti sono in festa per la celebrazione di Sant’Antonio Abate, padrone del fuoco e protettore degli animali, che nel segno di uno stretto connubio tra artigianato e religione, è anche il protettore dei ceramisti e di quanti operano a contatto con il fuoco. Quest’anno in occasione della ricorrenza Ente Ceramica Faenza ha organizzato un momento nella chiesa di San Francesco, dove alle 17.30 si terrà una messa in suffragio dei ceramisti scomparsi.

La ricorrenza sarà poi l’occasione per salutare l’arrivo in centro storico di due botteghe artigiane e lo spostamento in posizione strategica di un’altra. A Faenza, in corso Matteotti 43, ha aperto il suo studio-laboratorio di produzione e restauro, Paola Laghi (foto), dove realizza ceramica artistica contemporanea muovendosi tra oggetti d’uso d’arredo e installazioni. In corso Garibaldi 22 ha aperto aperto al pubblico Pantoù ceramics, marchio fondato nel 2020 a Faenza da Ilaria Biffara e Giampaolo Santoddì, originari di Caltagirone. Da via mons. Battaglia a via Barilotti 3, al lato del duomo, è in procinto di trasferirsi lo studio di Ceramica Andrea Kotliarsky, artista argentina trasferita in Italia nel 2000.