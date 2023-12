Oggi si accende l’albero in piazza

Oggi il centro storico di Russi inizierà ad animarsi con le tradizionali iniziative delle festività, una su tutte: l’accensione dell’albero di Natale (foto Zampaglione) sulle note del coro ’Voice of Joy’ (alle 17.30). Sempre in pieno centro verrà allestito il mercatino delle associazioni (in piazza Farini dalle 15) e un punto di raccolta doni per l’iniziativa di solidarietà ’Missione Natale: consegna speciale!’ (dalle 10 alle 18 in piazzetta Dante), dove poter lasciare doni natalizi - tutti i regali dovranno essere nuovi - che verranno poi consegnati dai giovani volontari che hanno aderito all’iniziativa. Nella chiesa dei Servi in via Trieste sarà possibile visitare dalle 12 un presepe tradizionale.

Domenica prossima invece Palazzo San Giacomo si trasformerà per la prima volta nel ’Palazzo di Natale’ per regalare nuovi e inediti momenti di festa, aggregazione e condivisione. Per tre domeniche infatti la storica dimora sarà una specie di piazza al coperto tutta addobbata a festa dove divertirsi con spettacoli, laboratori a tema, mercatini, degustazioni e tante iniziative pensate per le famiglie. Dalle 10 alle 20 (il 24 dicembre dalle 10 alle 16) Palazzo San Giacomo sarà aperto, non mancheranno spettacoli, concertini e laboratori d’arte, musica e mosaico, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, dj set, visite guidate, maghi, spettacoli, fiabe romagnole... L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche whatsApp). L’iniziativa è promossa dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica e col supporto della Camera di Commercio di Ravenna.