Oggi si celebra la festa della primavera con laboratori per bimbi

In occasione dell’arrivo della primavera, per illustrare ai cittadini-consumatori come realizzare orti fai-da-te, il Mercato di Campagna Amica, in via Canalazzo 59, promuove per oggi la Festa della Primavera Contadina con il tutor dell’orto e dei fiori. Dalle 10 del mattino agri-laboratorio “L’arte dell’orto”, momento gratuito di gioco-formazione dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni che potranno mettere le mani nella terra insieme a mamma e papà. Per i più grandi da non perdere i consigli per migliorare il proprio pollice verde con Cristina, della Floricoltura Bandini