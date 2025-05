Oggi si parla di Faenza ‘Città. Creativa Unesco’

Oggi alle 18, il Museo Carlo Zauli di Faenza (via della Croce 6) ospiterà l’incontro ’Il valore della creatività a Faenza e la sfida della candidatura a Città Creativa Unesco’. Il sindaco Massimo Isola dialogherà con Gian Paolo Manzella, autore de ’L’economia circolare arancione’, sulle opportunità e le sfide della candidatura per una città come Faenza nel panorama creativo internazionale.

A seguire, alle 19 circa, sarà presentato il progetto ’Terra che rinasce / Reborning Clay’, dedicato alla sostenibilità nell’artigianato ceramico e nato dal riutilizzo dei materiali post-alluvione.