Oggi si riunisce il consiglio. Si parla del caso via Trieste

Oggi alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Via Trieste infangata e asfissiata”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “3 ottobre Giornata della memoria e dell’accoglienza”, a cura di Maria Cristina Gottarelli, consigliera gruppo Partito democratico. Tra le interrogazioni e mozioni all’ordine del giorno, “Grandi potenzialità per l’aeroporto di Ravenna“ di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, “Alluvione: istituzione del registro pubblico per le donazioni” a cura dei partiti di opposizione. Infine gli ordini del giorno “Ricordiamo degnamente Dante Arfelli”, presentato Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco e sottoscritto da Alvaro Ancisi (LpR); “Parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna sicuro“ presentato dal consigliere comunale Giacomo Ercolani, consigliere Lega Salvini premier; “I rifiuti post alluvione - una ghiotta occasione per le eco-mafie in Romagna”, presentato da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle.