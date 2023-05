Oggi si valuta se riaprire l’Adriatica

Per quanto riguarda la situazione della viabilità nella provincia, verrà valutata la situazione della statale Adriatica, chiusa in precedenza. Per attenuare i disagi è stato previsto un percorso alternativo per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara, costituito dalla Romea dir o dalla A14 dir; solo il traffico locale può procedere lungo la statale 16 fino all’incrocio con la strada provinciale 24 via Basilica. La Prefettura, che coordina le operazioni, ricorda che nel territorio di Alfonsine il percorso alternativo, per chi viaggia da Ferrara in direzione Ravenna, prevede dalla rotatoria di innesto con via Rossetta la deviazione sulla SP8 verso Bagnacavallo per poi prendere la A14dir fino all’innesto con la via San Vitale. Viceversa, per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara, il percorso alternativo prevede la deviazione al km 118,150 prima del ponte Bastia, sulla SP 10 fino a Madonna del Bosco per poi prendere la SP15 e proseguire lungo la SS16 var fino all’innesto con la SS16. Viceversa, per chi viaggia da Ravenna a Ferrara. Per quanto riguarda le strade comunali, restano chiuse a Faenza le vie Cimatti, Ragazzini, D’Azeglio, Silvio Pellico, San Martino, Canova, Mella, Canovetta e Uccellina, a Brisighella le vie Rio Chié, Via Ceparano, Via Rontana, a Castel Bolognese le vie Boccaccio, Gradasso e Barigliano, a Riolo Terme la Via Cuffiano Fantaguzzi, a Casola Valsenio le vie Chiesula, Monte Battaglia, Capanne, Cestina, Sintria mentre a Solarolo le vie Viazza e Molinello. Chiuse diverse provinciali.