Oggi tre inaugurazioni

Se la Biennale del mosaico inizia il 14, già da oggi tre mostre inaugurano in anteprima. Questa mattina alle 11, in via Giovanni Pascoli 31, la Fondazione Sabe per l’arte presenta Anemoni, mostra di Renata Boero, Valentina D’Accardi e Alessandro Roma a cura di Irene Biolchini. Alle 18 toccherà a ‘Tessuti digitali’, doppia personale di Dusciana Bravura e Davide Maria Coltro. Alle ore 18 MAG Magazzeno Arte Contemporanea apre le sue porte e ospita i due artisti. Appuntamento in via Mazzini 35. Orari: venerdì e sabato 10-13 e 16-19; domenica 10-13.

Alle 18.30 nello spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in via Pallavicini verrà inaugurata la mostra ‘Alessandra Rota-Battiti per minuto’. Orari: da martedì a domenica: 16 – 19.