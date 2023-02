Oggi un incontro sulla previdenza

Si intitola ‘Come cambia la previdenza in un contesto mondiale di pandemia, guerra e tensioni finanziarie’, il seminario organizzato congiuntamente dagli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, in programma alle 14.30, alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio, in viale Farini 14.

Dopo i saluti dei due presidenti degli Ordini, Rita Rava per gli Architetti e Massimo Rosetti parleranno gli ingegneri Enrico Oriella (Vicenza) ed Euro Marangoni (Ravenna); e gli architetti Natalia Leone (Modena), Patrizia Stranieri (Lucca) e Gioia Gattamorta (Ravenna).