Oggi una mostra al liceo artistico. Sabato evento per Elena Pagani

Il liceo artistico ‘Nervi-Severini’ partecipa alla IX Biennale di Mosaico Contemporaneo con mostre, installazioni e altri progetti, frutto della sinergia tra studenti, docenti e Comune. Dalle 10.30 di oggi l’istituto inaugura nella sede di via Alighieri 8 la mostra ‘Il mosaico del divenire nel divenire personale e collettivo’ e l’installazione musiva ‘Noi sospesi nel blu’. Si potranno osservare le esposizioni tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, e saranno disponibili fino al 18 gennaio. L’opera ‘Noi sospesi nel blu’, a cura della classe 4E, coordinata dalla professoressa Elisa Simoni, è ispirata a Marc Chagall, mentre Il ‘Mosaico del divenire’ è un progetto pluriennale di inclusione, a cura della professoressa Silva Colizzi, in compartecipazione con gli assessorati alla Cultura-Mosaico e Lavori Pubblici del Comune di Ravenna che, attraverso la decorazione a mosaico di un muretto cittadino, vuole sottolineare l’importanza sociale della riqualificazione urbanistica.

Sabato, invece, alle 17 il liceo celebra la professoressa Pagani, scomparsa recentemente, con un evento espositivo realizzato in collaborazione con la docente Serena Simoni dal titolo ‘Elena Pagani: la pasionaria del mosaico’ che verrà allestito nella ex chiesa di Santa Maria delle Croci (ingresso da via Guaccimanni 5a). La mostra sarà visitabile sabato dalle 17 alle 19 con la guida degli studenti della classe 3D e sarà aperta fino a sabato 25 dalle 10 alle 13 (con ingresso da via Tombesi dall’Ova 14). Sabato, inoltre, sempre dalle 17 alle 19 la basilica di San Vitale ospiterà un ’cantiere dimostrativo’ sulla tecnica musiva ravennate organizzato dagli studenti della classe 2E. "La partecipazione del liceo al Biennale di Mosaico Contemporaneo rappresenta un momento di grande valore formativo e simbolico" commenta il preside dell’Istituto Gianluca Dradi.

Jacopo Ceroni