Ogni anno 50 bambini nel percorso obesità

Sono circa 50 i bambini nel Ravennate che ogni anno, assieme alle loro famiglie, iniziano un percorso per migliorare i loro stili di vita nell’ambulatorio di presa in carico dell’obesità in età evolutiva. "Nella maggior parte dei casi hanno tra gli 8 e i 12 anni – spiega Stefania Raimondi, medico dello sport che lavora all’interno del team dell’ambulatorio – ma ci sono anche casi di bambini più piccoli o più grandi. L’obiettivo per noi è fare in modo che vengano il prima possibile, da piccoli: l’intervento più precoce è più efficace, sia per la famiglia che per il bambino". Il lavoro, infatti, non è mai solo sul piccolo: si considera che le abitudini sbagliate partano dalla famiglia. "Viene presa in carico la famiglia – prosegue Raimondi – e il percorso dura circa un anno. Il team è composto da medici dello sport e dietisti, e a seconda dei casi si valuta anche l’intervento di uno psicologo. Gli incontri sono circa una decina, ma possiamo aumentare il numero se serve. E, una volta terminato il percorso, facciamo dei controlli a distanza di tempo".

I bambini e ragazzi che si rivolgono all’ambulatorio sono coloro che non presentano complicanze legate al peso, o che ne presentano di lieve entità, come l’iperglicemia a digiuno. Nel caso in cui siano già sorte delle complicanze (come, ad esempio, il diabete di tipo 2) prima della presa in carico viene effettuata una visita da parte del servizio di endocrinologia pediatrica, che studia il caso. A far partire il percorso è solitamente il pediatra di libera scelta o il medico di base, a seconda dell’età del giovane paziente. Al termine "ci aspettiamo un miglioramento – prosegue Raimondi – sia nel rapporto dell’indice di massa corporea, calcolato in base a peso e altezza, che nei comportamenti. Non ci basiamo infatti solo sui dati antropometrici, ma prendiamo in considerazione anche le abitudini alimentari e motorie".

Dall’attivazione dell’ambulatorio faentino, avvenuta mercoledì, l’Ausl si aspetta un aumento del volume dei pazienti sul territorio: "I pediatri ci hanno sempre riferito la difficoltà per le famiglie di Faenza nel venire agli incontri a Ravenna – aggiunge Raimondi – e in alcuni casi ci sono stati pazienti che non sono stati presi in carico dal servizio proprio per questo".